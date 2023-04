Minas Gerais está sob alerta de chuvas fortes

Manchas amarelas de perigo potencial e de perigo de chuvas intensas encobrem todo estado mineiro (foto: Reprodução)

Fortes chuvas sobre Minas Gerais elevaram o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que emitiu três boletins para o estado, com áreas de perigo potencial de tempestades a perigo concreto neste domingo (09/04). A chuva mais forte se concentra nas regiões do Triângulo e Noroeste, mas todo restante do estado está sujeito a chuvas intensas.No Triângulo e Noroeste, pode cair chuva entre 30 milímetros e 60 milímetros por hora ou de 50 e 100 milímetros no dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.Nas demais regiões, a chuva entre deve ser de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, com ventos intensos tendo rajadas de 40 a 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.Segundo o Inmet, em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda). Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).