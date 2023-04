Domingo de Páscoa será de chuva em todo estado; confira a previsão

Faixa verde escura que indica pancadas de chuva encobre todo estado de Minas Gerais (foto: Reprodução: Inmet)

O domingo (09/04) é de dia nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Belo Horizonte e pode chover a qualquer hora em Minas Gerais, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).A temperatura mínima na capital mineira foi de 19°C e a máxima pode chegar a 26°C, com chance de chuvas a qualquer hora do dia. A umidade também é alta, entre 60% e 90%.A maior intensidade de chuvas em Minas Gerais se concentra na Grande BH, Centro-Oeste, Região Central, Sul, Campos das Vertentes e Zona da Mata, segundo o Inmet, mas até a noite há previsão de chuvas em todo estado.