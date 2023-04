Caminhoneiro é preso em Frutal ao tentar desviar 34 toneladas de soja

Carga foi interceptada na altura do km 2 na LMG-732, em Frutal (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)

Um homem de 36 anos, do Mato Grosso do Sul, foi preso nesta sexta-feira (7/4) pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, em Frutal, transportando 34 toneladas de soja que foram desviadas. A carga foi interceptada na altura do km 2 na LMG-732.