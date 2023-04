Suspeito de estuprar e tentar matar jovem na BR-040 é brutalmente espancado

Jovem contou à Polícia Militar que foi estuprada às margens da BR-040, na altura do km 453, enquanto esperava um ônibus para ir até Sete Lagoas (foto: Google Street View/Reprodução) Uma jovem de 18 anos relatou à Polícia Militar que foi estuprada às margens da BR-040 em Caetanópolis, na região Central de Minas Gerais, enquanto esperava um ônibus para ir até o município de Sete Lagoas. O crime teria acontecido nessa quinta-feira (6/4). O suspeito, de 37 anos, que teria a intenção de matar a adolescente, foi brutalmente espancado por populares antes da chegada da polícia.

A mulher contou à polícia que foi obrigada a tirar a roupa e deitar sobre o capim – momento em que o homem iniciou o estupro “com muita violência”. Ainda de acordo com o depoimento da vítima, o homem pegou a faca novamente e disse que “teria que matá-la”. Porém, ela foi salva por populares que passavam pelo local, que – antes de acionarem a PM – espancaram o suspeito.

A vítima foi encaminhada para um hospital em Sete Lagoas para a realização de exames de praxe. Já o suspeito deu entrada na UPA do município de Paraopeba com vários hematomas pelo corpo. Depois, ele foi levado ao Hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato, em Sete lagoas, onde, até essa quinta-feira, permanecia internado com escolta policial. A reportagem não conseguiu contato com a unidade hopitalar para saber se o homem segue internado.