Feriado começa com sol entre nuvens e pode chover em BH à noite

Dia de sol entre nuvens na Praça da Liberdade. Pode chover à tarde (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O dia deve ser de sol entre nuvens em Belo Horizonte com a possibilidade de chuva ao fim do dia, de acordo com a previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O mesmo ocorre em todas regiões mineiras, à exceção do Norte e vales dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Doce.