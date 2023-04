Projeto leva curso de robótica para jovens negros em vulnerabilidade de BH

A filial do Espro (Ensino Social Profissionalizante) em Belo Horizonte dará início em 17 de abril a um curso gratuito de formação para o mercado de trabalho focado em tecnologia e robótica. As aulas são voltadas para jovens negros de 14 a 22 anos em situação de vulnerabilidade social.

Os interessados podem realizar o cadastro reserva na sede do Espro, na Rua dos Guaranis, 263, Centro, onde o curso será ministrado. Conforme informado pela supervisão educacional da instituição, as 30 vagas disponíveis já foram preenchidas. No entanto, em caso de desistências, interessados na lista de espera podem ser chamados. A organização também não descarta a possibilidade de novas turmas no segundo semestre deste ano.