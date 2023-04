DPE-SP abre concurso público com salário de R$ 7,5 mil

O período de inscrições ficará aberto entre 13 de abril 24 de maio de 2023. As inscrições poderão ser realizadas por meio do site da Fundação Vunesp , banca organizadora do concurso.O valor da taxa de inscrição é de R$ 117. O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em quatro listas (geral e específicas), em ordem classificatória, com a nota final.