Secretaria do RJ lança edital com 787 vagas e salários até R$ 6 mil

(foto: Governo do Rio de Janeiro/Divulgação)

Um novo edital de processo seletivo para ingresso na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro foi lançado, nesta quarta-feira (5/4). O documento foi publicado no Diário Oficial do município, e pode ser conferido na íntegra a partir da página 75. A seleção é para a contratação de docentes, por tempo determinado. Ao todo, são 787 vagas distribuídas pelas Coordenadorias Regionais de Educação (E/CRE). Há chances para o cargo de professor de educação infantil e fundamental.

A remuneração bruta total mensal dos contratados obedecerá aos seguintes padrões de vencimento:

professor para a educação infantil 22h e 30 minutos e professor para o ensino fundamental – anos iniciais 22h e 30 minutos: R$ 3.385,44; e

professor para a educação infantil 40h e professor para o ensino fundamental: R$ 6.018,55.

O processo seletivo será composto apenas de uma etapa: prova de títulos e experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório. A classificação será divida em dois grupos em diferentes listas (uma para professores das redes estadual e municipal de ensino e outra com professores em geral).