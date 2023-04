PM prende suspeitos de matar criança de 8 anos com tiro na cabeça

Conforme registro da ocorrência, a criança foi levada ao hospital, mas não suportou e faleceu (foto: Terra do Mandu/Reprodução)

Quatro suspeitos de envolvimento na morte de uma menina de 8 anos em Pouso Alegre, no Sul de Minas, foram presos pela Polícia Militar nesta quinta-feira (6/4). Conforme registro da ocorrência, a criança levou um tiro na cabeça na tarde da quarta-feira (5/4), durante confronto entre supostos traficantes que disputavam o monopólio da venda de entorpecentes no bairro São Geraldo.

O crime

Por volta das 12h30, a PM recebeu uma denúncia anônima de que os procurados – dois adolescentes e dois homens – estavam hospedados em um hotel no município de Careaçu desde a noite de ontem. Logo, os policiais militares foram ao local nesta quinta-feira, onde os suspeitos foram localizados no mesmo quarto. Conforme a PM, eles não ofereceram resistência à prisão.

Carregando uma mochila com material escolar, a menina voltava da escola na quarta-feira quando, ao passar pela rua Oscar Dantas, no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre, aconteceu uma troca de tiros e ela foi atingida na cabeça.

A criança foi socorrida com vida e levada ao Hospital Samuel Libânio por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas faleceu e foi enterrada hoje.

Conforme informações da polícia, os suspeitos, encapuzados, passaram pelo local de carro e abriram fogo. Um adolescente, de 17 anos, também foi atingido com um tiro na perna e outro no braço. Ele foi levado para a mesma unidade hospitalar que a criança.

A reportagem tentou contato com o hospital para obter atualização do estado de saúde do jovem, mas as ligações não foram atendidas.

A Polícia Civil vai investigar o caso.