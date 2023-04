Odeon Hub encerra atividades em menos de um ano de funcionamento

O Odeon Hub ocupou o lugar do antigo Cine Odeon, com um prédio construído em 1947 e um dos mais tradicionais de BH (foto: Reprodução)

Mais um espaço cultural que fomenta a indústria criativa em Belo Horizonte fecha as portas. Na própria conta do Instagram, os comandantes do Odeon Hub comunicam o encerramento das atividades do espaço, inaugurado em julho de 2022 com a proposta de ser um centro integrado do setor. O local era um equipamento cultural que previa uma extensa programação de shows, festas, artes visuais, espetáculos de dança e teatro, feiras, cinema, exposições, gastronomia, fotografia, entre outras. A decisão surpreendeu a maioria dos seguidores.

O post começa assim: "Nos últimos meses, o Odeon tem enfrentado muitos obstáculos e desafios no processo de liberação de documentação para seu funcionamento. Sempre oferecendo um espaço com segurança, conforto e experiência, cumprimos as nossas responsabilidade e trabalhamos com prestadores de serviço e uma equipe interna de confiança e qualidade"

Mas continua com o problema que pode ter culminado no encerramento das atividades: "Mesmo com o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) definitivo do espaço, fomos surpreendido com uma nova exigência documental por parte da PBH, que alteraria o nosso enquadramento legal".

E, por isso, diante da necessidade de "enfrentar um processo longo e de alto custo com a casa fechada, até que pudéssemos reabrir (...) tomamos a difícil decisão de fechar a casa. A burocracia e o sistema venceram mais uma vez".

Assinam o comunicado Gustavo Caetano, Renata, Pedro e Tomás. Eles estavam por trás do projeto e são conhecidos agitadores culturais da capital.

Pedro Carias é criador e produtor de movimentos como Museu de Rua, a festa Sinestésica e Quente Pelano; Gustavo Caetano é fundador do bloco Unidos do Samba Queixinho; Renata Quintão é jornalista, empresária e produtora audiovisual e Tomás Dias tem trajetória profissional de produção em eventos, como o Festival Natura Musical, Claro Minas Instrumental, entre outros.

Localizado no Antigo Cine Odeon, o prédio foi construído em 1947, sendo um dos mais tradicionais endereços da cultura belo-horizontina. O Oden Hub nasceu com a missão de ser um lugar integrado, servindo como ambiente de troca, fomento e desenvolvimento de ideias e projetos.

Com projeto do arquiteto Enio Borges, inspirado no estilo Art Déco do prédio, o Odeon Hub foi inaugurado com quatro ambientes: o salão principal e três mezaninos. O espaço tem mais de 700 metros quadrados de área coberta e capacidade de receber um público de 1.400 pessoas.