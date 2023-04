Vigia é esfaqueado em ponto de ônibus, e suspeito do crime segue foragido

Ponto de ônibus onde aconteceram as agressões fica na avenida dos Andradas em frente ao Boulevard Shopping (foto: Google maps)

Policiais da base móvel da Polícia Militar (PM), na avenida dos Andradas, em Santa Efigênia, foram surpreendidos na madrugada desta quinta-feira (6/4), quando um homem, ensanguentado, se aproximou pedindo por socorro. Os militares imediatamente o colocaram numa viatura e o levaram para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

No caminho, o homem, de 28 anos, relatou ser vigia de uma drogaria e que tinha sido golpeado enquanto adentrava um ônibus, com destino ao bairro Itacolomi, num ponto da avenida dos Andradas, em frente ao Boulevard Shopping.

A vítima contou que tinha dado sinal para que o ônibus parasse, e, quando a porta abriu, um homem saiu do veículo, desferindo-lhe uma facada na cabeça e atingindo seu supercílio.



Nesse instante, o vigia contou que se atracou com o agressor, tentando tomar a faca dele, mas acabou levando dois golpes nas costas. Em seguida, o agressor teria fugido, em direção ao Aglomerado Ponta Porã.

No hospital, a vítima contou que não conhecia o homem e não tem ideia do motivo da agressão. A Polícia Militar fez um cerco no aglomerado, mas não conseguiu encontrar o agressor, que ainda está foragido.