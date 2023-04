Comunidade se une e faz encenação da Paixão de Cristo no interior de Minas

Cena da Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, em 2000, um ano antes de ser interrompida por três anos (foto: SMTC de Piumhi) A comunidade de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas, vai encenar a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo nesta sexta-feira (7/3). O grupo Reviver de Teatro não tem ninguém formado em teatro, sendo que seus 120 integrantes são voluntários, não apresenta o espetáculo há três anos, por causa da pandemia, e retoma a obra com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura e do Sindicato Rural de Piumhi (SRP).









São 100 pessoas no palco e outras 20 no apoio. Os ensaios começaram na Quaresma. Todo o figurino contou com o trabalho de costureiras locais.





Pessoas da comunidade com algum talento para as artes estarão no palco. Um dos exemplos é João César Café, que trabalha no ramo de cafés especiais e dará vida a Jesus Cristo no espetáculo. Ele tira as poucas horas vagas para decorar textos da peça. “É uma honra e uma responsabilidade encenar Jesus, alegria e emoção ao mesmo tempo", disse.





Outra paixão de Cristo





Piumhi terá outro evento da paixão de Cristo: o da Igreja. A Paróquia Nossa Senhora do Livramento também realizará encenação na sexta-feira, às 19h, nas escadarias da igreja.