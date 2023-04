Boca de lobo inteligente vira lei em BH, mas não há previsão de implantação

Conforme último balanço da Prefeitura de Belo Horizonte, em 2022, até o mês de outubro, foram realizadas 98,7 mil limpezas de bocas de lobo (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A implantação de bocas de lobo em Belo Horizonte virou lei em Belo Horizonte nessa terça-feira (4/4), conforme publicado no Diário Oficial do Município pelo Executivo. No entanto, ainda não há previsão de quando as novas estruturas começam a ser instaladas. Segundo a prefeitura, elas “serão colocadas a partir de avaliações técnicas”.