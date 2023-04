João XXIII realiza simulação com múltiplas vítimas

Simulação de atendimento aconteceu na porta do Hospital (foto: Leandro Couri/ E.M/ D.A Press)

Na manhã desta terça-feira (04/4), o Hospital João XXIII promoveu um simulado de atendimento a múltiplas vítimas na porta da unidade. A ação faz parte da programação de 50 anos de existência do hospital.

Fabrício Oliveira, diretor geral de urgência da unidade, explicou a essência da simulação. “O simulado é importante para simular o nosso principal ativo, que é o plano de atendimento a múltiplas vítimas, onde conseguimos atender mais de 10 pacientes simultâneos em função de maiores acidentes”

Ele comentou que é comum chegarem múltiplas vítimas no pronto-socorro e que, geralmente, a média de atendimento é de 18 minutos. Explicou que, nessas situações, acontecem várias modificações pequenas no interior do hospital para atender a demanda o mais breve possível.

O Hospital é um dos maiores pronto-socorros da América Latina. A unidade pertence à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), possui 477 leitos e cerca de 2.700 servidores.

O diretor comentou os investimentos realizados no local, principalmente na aparelhagem tecnológica do hospital, que desde 2019, somatizam mais de R$ 30 milhões. Esse valor foi investido em renovação tecnológica, como novos tomógrafos, ventiladores, maca, cadeiras, instrumental cirúrgico e outros.

Leia: Governo dobra a capacidade da UTI Pediátrica no Hospital João XXIII

Ele completou que ainda deve ser investido, neste ano, R$ 16 milhões para compra de aparelhagem eletrônica para modernizar o atendimento. Mais de R$ 30 milhões também devem ser destinados para a reforma estrutural de todo o Hospital João XXIII.

“Quando a gente tem uma melhoria no parque tecnológico e na infraestrutura do local, você melhora as condições de trabalho do servidor”, disse o diretor.

Ainda com relação a planos futuros, Fabrício explica a importância do novo concurso em abertura com 1.800 vagas da rede Fhemig, grande parte para o Hospital João XXIII. “ O curso vem para reduzir o aumento da carga de trabalho dos servidores já existentes, e vem com os investimentos para dar melhores condições de trabalho aos servidores”, finalizou.

*Estagiária sob supervisão