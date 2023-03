Criança de 2 anos é internada em estado grave ao ser espancada na Grande BH

Prisão aconteceu em Ponte Nova, na Zona da Mata mineira (foto: PCMG/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta quinta-feira (30/3) que um homem de 21 anos foi preso preventivamente suspeito de espancar a companheira, de 19 anos, e a filha dela, de 2, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A criança está internada em estado grave.

A investigação a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) começou na segunda-feira (27/3) após o hospital da cidade comunicar às autoridades que as vítimas tinham sido alvos de graves lesões. Os policiais civis foram ao local, coletaram os primeiros depoimentos e instauraram um inquérito para seguir com a investigação.

Conforme a delegada Andreza de Oliveira Santos Prestes, titular da Deam em Ibirité, a mulher contou que ela a filha viveram momentos de terror. “A mãe nos contou que o investigado estava espancando elas – situação que teve início antes delas serem mantidas em cárcere.”

“Aproveitando-se de um descuido do homem, a mulher fugiu em busca de auxílio. A criança foi encaminhada ao hospital com lesões severas por todo o corpo e, devido à gravidade do caso, permanece internada”, completou a delegada.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A PCMG não especificou a motivação para os crimes.