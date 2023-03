Idoso denuncia neta por furtar toda sua poupança enquanto esteve internado

O suspeito denunciou a neta à PM de Uberaba depois que a suspeita bloqueou o número de telefone dele e de todos os seus familiares (foto: PMMG/Divulgação) Um idoso de 83 anos acionou a Polícia Militar (PM) de Uberaba nessa quarta-feira (29/3) e denunciou a neta, de 24 anos, por estelionato. A suspeita está sendo procurada.



Entre as transferências estão: a primeira, no dia 15/3 no valor de R$ 1 mil; a segunda, na mesma data, no valor de R$ 340,00; a terceira, ainda segundo o idoso, foi realizada no dia 18/3, foi no valor de R$ 740,00 e, por fim, quando ele já estava em casa, no final da semana passada, o idoso contou que neta sacou todo o saldo de sua poupança, ou seja, cerca de R$ 7 mil.



Ainda consta no registro policial que, enquanto o idoso esteve hospitalizado e por estar debilitado, ele precisou da ajuda de várias pessoas e, entre as pessoas que lhe prestava auxílio, estava a neta.



O idoso contou também que tentou contato telefônico com a neta para conversar e resolver a situação, mas ela bloqueou tanto o número dele como de todos os familiares.