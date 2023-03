Cobra piton de três metros é transferida para zoológico no Sul de Minas

O habitat natural do animal exótico, de 3m de comprimento e 10kg, são regiões da Ásia e da África (foto: Redes sociais/Adilson Ventura)

Segundo a Assessoria de Comunicação do Ibama em Minas Gerais, a cobra píton capturada no domingo (19/3), no Vale do Jequitinhonha, foi transferida ontem (29) para o zoológico particular de répteis NR Zoo, em Sapucaí-Mirim/MG.