Mais 65 municípios mineiros receberão kit gratuito de antenas digitais

Quem utiliza outros sistemas de transmissão, como antena digital tipo espinha de peixe. mesmo que beneficiário de programas sociais, não precisa fazer a troca. (foto: Reprodução/Internet) Lares em mais 65 cidades de Minas Gerais podem agendar a troca de antenas parabólicas antigas (Banda C) pelo novo kit digital (Banda Ku) a partir desta quarta-feira (29/3). O trabalho, realizado pela Siga Antenado, é gratuito e deve beneficiar cerca de 114 mil famílias nesta fase do programa.









A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar, por conta de sua interferência com o sinal 5G, que produz chiados e até mesmo queda de sinal de TV. Isso significa que, quem não fizer a substituição pela nova parabólica digital, não conseguirá mais assistir programações.





Quem utiliza outros sistemas de transmissão, como antena digital tipo espinha de peixe (instalada no telhado da casa), antena digital interna e televisão por assinatura, mesmo que beneficiário de programas sociais, não precisa fazer a troca.





Para saber se tem direito ao kit gratuito, o beneficiário deve entrar em contato pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos.





Segue a lista dos municípios que também poderão fazer a troca: Água Comprida, Alpercata, Araçaí, Belmiro Braga, Belo Oriente, Bias Fortes, Bom Repouso, Bueno Brandão, Bugre, Cachoeira da Prata, Cachoeira Dourada, Caetanópolis, Camanducaia, Cambuí, Canápolis, Catas Altas, Centralina, Chiador, Cláudio, Conceição das Alagoas, Congonhas, Conquista, Consolação, Coronel Fabriciano, Córrego do Bom Jesus, Crucilândia, Delta, Engenheiro Caldas, Estiva, Ewbank da Câmara, Extrema, Fernandes Tourinho, Fortaleza de Minas, Frei Inocêncio, Glaucilândia, Gonçalves, Governador Valadares, Igaratinga, Ipaba, Itapeva, Jaguaraçu, Jampruca, Juramento, Mariana, Marilac, Marliéria, Mathias Lobato, Munhoz, Naque, Ouro Preto, Paraisópolis, Paraopeba, Pedro Teixeira, Pequeri, Periquito, Poços de Caldas, Santana do Deserto, São Geraldo da Piedade, Sapucaí-Mirim, Senador Amaral, Simão Pereira, Timóteo, Toledo, Uberaba e Veríssimo.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Diogo Finelli