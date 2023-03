Homem que atirou em policiais militares é preso

Prisão foi efetuada por policiais da delegacia de Taiobeiras (foto: PCMG)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, na manhã desta quarta-feira (29/3), em Taiobeiras, região Norte do estado, um homem, de 21 anos, investigado por atirar contra policiais militares durante uma abordagem no final do ano passado. O suspeito foi localizado escondido em uma casa, no bairro Vila Formosa.

Segundo informações dos policiais civis, os alvos do atentado foram policiais militares, que deram uma ordem de parada para o homem, que caminhava pela rua com uma sacola, da qual os militares suspeitaram. Mas ele não obedeceu.

Além disso, segundo o boletim de ocorrência, o homem sacou um revólver e deu um tiro em direção aos policiais. Os militares revidaram o ataque, mas o suspeito conseguiu fugir, abandonando uma sacola com drogas.

Levado para a Delegacia de Taiobeiras, descobriu-se que o suspeito tinha passagens por crimes de homicídio tentado e tráfico de drogas. O homem recebeu o flagrante e foi encaminhado para o sistema penal.