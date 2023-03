Homem bêbado é suspeito de incendiar a própria casa em Minas

Cômodo que foi consumido pelas chamas (foto: Foto: CBMMG) Uma casa no povoado de Santo Antônio da Mata, na zona rural de Marliéria, pegou fogo na noite de ontem (28). O incêndio teria sido provocado de forma acidental por um homem de 49 anos que estava bêbado e mora na residência.





O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h e as equipes do pelotão de Timóteo foram deslocadas para o local. Ao chegarem ao local, o morador já se encontrava fora da residência. Ele apresentava sinais de embriaguez, com fala desconexa e sem saber explicar direito o que havia acontecido. O homem confirmou que ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica.

Os bombeiros controlaram as chamas rapidamente, com o apoio da Polícia Militar, mas o fogo acabou consumindo parte dos móveis de um cômodo com cama e fogões. Uma unidade de resgate de Coronel Fabriciano prestou atendimento ao homem que não ficou ferido.