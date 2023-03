Geladeira de loja cai em criança de 3 anos que mexia no eletrodoméstico

Geladeira caiu sobre um garoto de 3 anos após ele abrir a porta do eletrodoméstico em uma loja de departamento situada na avenida João César de Oliveira, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu na noite da segunda-feira (27).

Segundo o Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal de Contagem (HMC), onde a criança está internada, o acidente aconteceu enquanto a mãe estava na loja para observar eletrodomésticos e pagar boletos.

De acordo com o depoimento da mãe à Polícia Militar, o produto estava em um local elevado, perto de alguns degraus. A criança rapidamente se aproximou, abriu a porta e a geladeira caiu em cima dela.

Informações do Serviço Social Autônomo de Contagem apontam que o menino deu entrada na UTI pediátrica do Centro Materno Infantil nesta terça-feira (28); o estado de saúde era estável.

No momento do acidente, a criança estava sangrando pela boca e nariz e ficou desacordada até a chegada do atendimento médico. Desesperada, a mãe buscou ajuda de ambulâncias de uma clínica particular em frente à loja.

O hospital informou que o paciente teve o colar cervical e o balão de oxigênio retirados, mas continua sedado para fazer radiografias. Até esta publicação, a loja ainda não havia se manifestado sobre o acidente.