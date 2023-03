PCMG apreende celular de membro do alto escalão da prefeitura de Araxá

O investigado atua no alto escalão da Prefeitura Municipal de Araxá (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu o celular do chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Araxá, Germano Afonso, após denúncia do Ministério Público (MP), relacionada aos crimes de perseguição e prevaricação.





A denúncia foi apresentada pela vereadora Fernanda Castelha (PMN).

Segundo informações divulgadas pelo MPMG, a denúncia está ligada a diálogos entre o chefe de Gabinete e Lorena de Pinho Magalhães, ocorridos no início do ano passado, quando ela atuava como secretária municipal de Saúde.









Leia também: Adolescente leva spray de pimenta para escola, e estudantes passam mal De acordo com o delegado-chefe do 5º Departamento de Polícia Civil de Uberaba, Cézar Felipe Colombari, foram apontados fatos que poderiam, em tese, se caracterizar crime de prevaricação.

“E por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, foi determinado que a delegacia adida ao juizado criminal procedesse às providências de praxe. As testemunhas do caso e o suspeito já foram ouvidos, e houve a apreensão, determinada judicialmente, de celulares; um desses aparelhos já foi periciado e o documento de extração de dados já está sendo juntado aos autos”, contou.

Já o celular do chefe de gabinete, ainda conforme o delegado, está em análise pericial, sendo que depois disso que será a conclusão do relatório de extração. “Aí a autoridade policial decide pelo indiciamento ou não do suspeito”, explicou.

O mandado de busca e apreensão do celular do chefe de gabinete foi cumprido pela PC de Araxá na última sexta-feira (17/3).





“Tão logo os procedimentos de polícia judiciária finalizam, maiores informações serão divulgadas”, destacou trecho de nota da PCMG.