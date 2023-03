Defesa Civil de Belo Horizonte alerta para pancadas de chuva

A previsão é de até 20mm de chuva com a presença de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h, até as 8h deste sábado (18/3) (foto: Reprodução/ Defesa Civil)

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um comunicado alertando para a possibilidade de pancadas na cidade. A previsão é de até 20mm de chuva com a presença de raios e rajadas de vento em torno de 45 km/h, até as 8h deste sábado (18/3). Ao longo do final de semana, a possibilidade de chuvas é baixa, com predomínio de sol entre as nuvens.