Cobrança maior em pizza de dois sabores é proibida em cidade mineira

As denúncias podem ser anônimas e via aplicativo (foto: Pixabay) Recentemente, uma pizzaria foi autuada pela cobrança de valor maior do que o indicado em pizza de dois sabores em Uberaba - MG. Entre 2021 e 2022, 20 estabelecimentos na cidade foram notificados pelo Procon local por práticas abusivas de cobranças.









Ele afirmou também que fugir dessa lógica é considerado uma prática abusiva com o consumidor. “O consumidor que, de alguma forma, se sentir lesado pelo estabelecimento, deve entrar em contato com o Procon e fazer uma denúncia”, concluiu o presidente do Procon.





As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo aplicativo.

O Procon de Uberaba explicou que essa fiscalização acontece na cidade, mas que não é algo generalizado, visto que cada unidade do órgão adota suas práticas.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen