Polícia prende suspeito de distribuir droga em Três Pontas

Com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, foram recolhidos um quilo de maconha, duas balanças de precisão com fragmentos da droga, uma motocicleta — utilizada na entrega de narcóticos para clientes especiais — celulares, e R$ 627 em dinheiro vivo.

No local da busca, a PCMG encontrou resquícios de drogas, sugerindo que o local era utilizado com fins de revenda e fracionamento. Há indícios de que o suspeito, que já tinha envolvimento com o tráfico, não vendia naróticos apenas no varejo, mas também distribuia para pontos de venda de drogas em bairros da cidade, principalmente no bairro Padre Vitor.