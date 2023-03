Bombeiros resgatam cão em buraco dentro de poste de luz

Segundo relatos passados aos bombeiros, latidos foram ouvidos desde a última sexta-feira (foto: Foto: Divulgação/Sala de Imprensa CBMMG)



Um cachorro ficou preso em um poste de iluminação e precisou ser resgatado pelos bombeiros. O caso foi na garagem da empresa de transportes Turin, em Ouro Branco, Região Central de Minas, na manhã dessa terça-feira (14/3).









Os bombeiros, no primeiro momento, localizaram em qual parte do poste o cachorro estava e, com o uso de uma alavanca e uma marreta, foi feita a retirada da capa de concreto que envolvia o poste. As ferragens de sustentação do poste foram expandidas e, assim, o cão foi resgatado.





O animal ficou sob responsabilidade da empresa de transporte, que se comprometeu a acionar um veterinário para examinar o cachorro.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Turin, que afirmou que o cão foi examinado, medicado e está sob os cuidados da empresa até que seja encontrado um lar para adoção do animal.