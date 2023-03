Carnaval de BH: bloco faz vaquinha para quitar dívidas da folia

Truck do Desejo desfilou na terça-feira de carnaval (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press) O Bloco Truck do Desejo, que desfilou na terça-feira de carnaval, está fazendo uma vaquinha on-line para quitar as dívidas da folia. Segundo a organização, o financiamento coletivo é o mesmo desde janeiro, porém, a meta e o objetivo são diferentes: R$ 20 mil pagar os boletos e colaboradores restantes.





Ao todo, contando os ensaios e desfile, os gastos chegam na casa dos R$ 200 mil. "Agora, a gente continua com a vaquinha on-line, mas ela está bem parada. Estamos com um terço da meta, que é R$ 30 mil, mas atualmente, para conseguirmos quitar tudo, R$20 mil já está resolvido. Para arrecadar, também decidimos fazer uma festa, no próximo sábado (18/3), no Distrital, no bairro Cruzeiro", finaliza.



O financiamento coletivo da Truck do Desejo está disponível clicando AQUI . E os interessados em ajudar por meio de Pix de qualquer valor, podem enviar para um e-mail criado para a arrecadação: chapeudatruck@gmail.com.