Movimentos por moradia popular protestam em defesa do Plano Diretor de BH

Os grupos pedem que os vereadores votem contra o PL 508/2023, que propõe a redução no valor da Outorga Onerosa do Direito de Construir dentro dos limites da Avenida do Contorno. O mecanismo previsto no Plano Diretor da cidade é uma forma do município arrecadar com empreendimentos que pretendem construir acima do limite previsto.