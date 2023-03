Incêndio criminoso em vegetação atinge carro no Anel Rodoviário, em BH

Mil litros de água foram utilizados para conter as chamas (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um incêndio, que teve início na encosta de um talude, nesta segunda-feira (13/3), se alastrou e atingiu um veículo, que estava no quintal de uma casa, no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte.O Corpo de Bombeiros logo foi acionado. Ao chegar no local, os agentes apagaram as chamas. O fogo ameaçava também as residências localizadas nas proximidades. Foram necessários cerca de mil litros de água para realizar o combate. Não houve feridos.