Fim de semana começa com nuvens e previsão de pancadas de chuva em BH

Apesar do tempo nublado, temperatura máxima na capital deve atingir os 30ºC (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O fim de semana começa com céu encoberto e chance de pancadas de chuva em Belo Horizonte. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sábado (11/3) começa com muitas nuvens na capital mineira e a tendência é de que o tempo fique ainda mais nublado ao longo do dia.









O tempo nublado permanece no domingo (12/3) em Belo Horizonte. Segundo previsão divulgada pelo Inmet, o céu seguirá nublado ao longo de todo o dia. A chuva, no entanto, deverá ser mais moderada, sem pancadas e limitada a chuviscos. A temperatura mínima se mantém em 18ºC e a máxima em 30º C.

De acordo com o Inmet, o céu deve permanecer encoberto em Belo Horizonte no começo da semana. Segunda (13/3) e terça-feira (14/3) têm previsão de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Na quarta-feira, a expectativa é de céu claro e sem chuva.