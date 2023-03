Passos tem segunda morte por dengue grave confirmada

Caminhonete aplicando o fumacê pelas ruas da cidade, que enfrenta um surto de dengue com mais de 4 mil notificações (foto: Asscom PMP) A cidade de Passos, no Sudoeste de Minas, teve a sua segunda morte por dengue grave em 2023 confirmada pela Prefeitura nesta quinta-feira (9/3). A vítima é uma mulher, de 68 anos, cuja identidade foi mantida em sigilo. De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Thiago Agnelo Salum, as amostras para confirmação laboratorial de um possível segundo caso de morte por dengue em Passos foi enviado à Funed (Fundação Ezequiel Dias), em Belo Horizonte.





A vítima morreu na noite de quarta-feira (8/3), no hospital São José, instituição particular. De acordo com a Prefeitura, a mulher possuía comorbidades.









A região chegou à quarta morte confirmada em decorrência da dengue grave. No dia 15 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de São Sebastião do Paraíso confirmou a morte de um bebê de 6 meses em decorrência da doença. Materiais foram colhidos e enviados para análise na Fundação Ezequiel Dias. Na quarta-feira (8/3), a Prefeitura de Capitólio também confirmou a morte de um homem de 27 anos.





Passos vive um surto de dengue, com 4.121 casos, de acordo com o boletim de arboviroses divulgada pela SES-MG (Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais) na última segunda-feira (06/03) e é a segunda no Estado em número de notificações por dengue, atrás somente de Montes Claros e na frente da capital, Belo Horizonte.





Fumacê





A Secretaria Municipal de Saúde de Passos deu início ontem (9/3) à programação da dedetização das caminhonetes de fumacê na cidade, fornecidas pela SES-MG. Serão 30 dias de ação intensiva nos bairros da cidade. Os veículos vão passar durante quatro dias consecutivos nos horários das 7h às 9h e das 16h às 20h40. Essa é uma ação de combate e prevenção do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue, Chikungunya e o Zika Vírus. O inseticida de ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê, é uma das estratégias usadas na luta contra a dengue.

De acordo com Thiago Sallum, os veículos cedidos pela Secretaria de Estado de Saúde chegaram ao município na tarde da última quarta-feira (8/3), e entregues ao município nesta quinta-feira.





A ação do fumacê percorre os bairros. Ontem, das 16h até 20h40, o serviço foi feito no Centro, nos bairros Santa Bárbara, Santa Casa, Penha, Belo Horizonte e Colégio de Passos. Nesta sexta-feira, 10, serão os bairros São Benedito, Bela Vista, Bela Vista II, Penha II, Cohab IV, Cohab V, Parque das Aroeiras, Jardim Planalto, Vila Rica e Novo Mundo das 7h às 9h. No período da tarde e noite, das 16h às 20h40 serão os bairros Jardim Polivalente, Canjeranus, Jardim Aclimação e Jardim Flamboyant. A programação pode sofrer alterações, caso haja incidência de chuva.





O secretário orientou que a população deixe as portas e as janelas abertas quando o carro fumacê estiver passando pela rua. “É fundamental que cada pessoa faça a sua parte, eliminando possíveis focos de mosquito em suas residências, já que o inseticida liberado pelo fumacê atinge o mosquito na sua fase adulta. Também pedimos que as pessoas não fiquem próximas ao carro fumacê; que cubram as gaiolas de pássaros, aquários e viveiros; que retirem roupas que estiverem em varais e, logo após a aplicação do fumacê, troquem a água e os alimentos dos animais domésticos”, finalizou.