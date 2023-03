Motorista morre em acidente entre dois carros na MG-111

Devido à violência da batida, os dois veículos foram para fora da estrada (foto: PMRv)

Uma pessoa morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira, entre um Chevrolet S10, de cor cinza, placa de Caparaó, e um Toyota Corolla, também cinza, de Alto Jequitibá, ocorrido no km 122 da MG-111, no leste do estado. A vítima, L. J. T. T., tinha 39 anos,

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), quando a viatura chegou ao local, os dois veiculos estavam caídos à margem da rodovia.





O motorista do S10, A. F. X., de 37 anos, que estava consciente, contou que trafegava pela rodovia, no sentido Alto Jequitibá, quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem, o Toyota Corolla, que estava à sua frente, fez uma conversão, brusca, à esquerda, e que não teve tempo para frear o carro e impedir o choque.





O motorista do Corolla, L. J. T. T., foi retirado ainda com vida do S10 e levado para o hospital de Alto Jequitibá, onde morreu.



A mulher dele, L. C. M., de 40 anos, contou que se lembra apenas de que o marido foi fazer uma conversão à esquerda, para entrar em uma estrada vicinal, quando foram atingidos pelo veículo que seguia no mesmo sentido.





No veículo atingido, além do motorista que morreu e da mulher dele estavam os filhos do casal, de 4 e 9 anos. Foi feito o teste de etilômetro em A. F. X., e não houve resultado positivo.