Golpe milionário: mineiros de BH são suspeitos de estelionato no Ceará

Durante as diligências no imóvel alvo da operação foram apreendidos um automóvel, cartões de crédito, um computador, celulares e máquina de cartões (foto: Polícia Militar)

Cinco mineiros, três deles de Belo Horizonte, suspeitos de estelionato ao aplicar golpes com cartões de crédito foram presos no município de Beberibe, no Ceará, pela Polícia Militar, nessa quarta-feira (8/3). No entanto, eles terminaram liberados. Somente um dos investigados, que já tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça, permaneceu preso.