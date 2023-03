Polícia começa a desmantelar quadrilha que age em Minas

A Polícia Civil de Lagoa da Prata contou com um contingente de 20 agentes nessa operação (foto: PCMG)

Três mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil, nesta última quarta-feira, em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas, além de seis de busca e apreensão, contra integrantes de um grupo de traficantes. Eles seriam responsáveis por três assassinatos e uma tentativa, em consequência de uma disputa pelo comando do tráfico de drogas na cidade. Outros três envolvidos foram presos.

Os mandados foram expedidos pela Justiça em função de uma investigação complexa para elucidar uma tentativa de homicídio ocorrida no mês passado, em um local ermo da cidade.

Na noite de 13 de fevereiro, um jovem de 27 anos foi alvejado por cinco tiros, mas conseguiu escapar com vida. Ele fugiu através de um canavial. A partir desse crime, foi instaurado inquérito para se apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

As investigações apontaram que no local da tentativa de homicídio foram recolhidos pertences da vítima, e um projétil de arma de fogo que foram periciados.

Apurou-se que pelo menos três pessoas estariam envolvidas na tentativa de homicídio. Esse caso teria relação com outros dois homicídios e uma tentativa, ocorridos na região. A motivação seria a associação com o tráfico de drogas na região.

Segundo o delegado Ivan Lopes, “é evidente, no contexto da investigação, que a associação criminosa, com uma liderança marcante, se sente livre para dominar o tráfico de drogas na cidade, sentenciado à morte os seus desafetos e concorrentes”.

Os presos são homens com 19, 23 e 28 anos, todos mediante mandados. O pai de um dos suspeitos, de 68 anos, foi preso por tráfico de drogas; assim como uma mulher, de 19 anos, e um adolescente de 17 anos. Todos assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de drogas. Dois carros, rádios comunicadores, porções de drogas e dinheiro foram apreendidos.

A ação contou com a participação de 20 policiais civis, que tiveram auxílio de uma equipe da Guarda Civil Municipal. Os suspeitos presos já foram encaminhados ao sistema prisional.