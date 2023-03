Dengue: Passos registra explosão de casos da doença

Passos já registrou 4.125 casos prováveis de dengue em 2023 (foto: redes sociais) De acordo com boletim divulgado pela SES-MG (Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais) na última segunda-feira (6/3), em 65 dias Passos registrou 4.125 casos prováveis de dengue em 2023.

Os números superaaram todas as notificações da doença de 2022. Em uma semana, os registros aumentaram 53,6% no município, mostra o boletim, passando de 2.636 casos prováveis da doença para 4.125. Na Santa Casa de Misericórdia de Passos, hoje, há 14 pacientes internados com dengue, dos quais uma criança. Na semana passada, eram nove pacientes.

Em Passos, nas 52 semanas registradas pela SES em 2022, a cidade teve 3.025 casos suspeitos de dengue, 1.100 a menos do que neste ano. A média diária na cidade é de 63,4 casos suspeitos da doença. Com isso, Passos se mantém na segunda posição entre as cidades de Minas Gerais com mais ocorrências em 2023, atrás de Montes Claros (10.838).

Em 24 de fevereiro, o prefeito Diego Oliveira (União Brasil) decretou situação de emergência em saúde no município por conta do surto de dengue. Devido ao número de casos, o sistema de saúde tem sido sobrecarregado, principalmente a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a Santa Casa de Misericórdia de Passos. Na UPA, 11 mil pessoas foram atendidas em janeiro. No mês passado, 30 mil pessoas passaram por atendimento na unidade de saúde, o que fez a equipe de saúde ser reforçada.

Na região, além de Passos, Itaú de Minas também já superou, neste ano, as notificações de dengue registradas em 2022. No boletim da última segunda-feira, o município atingiu 538 casos suspeitos. No ano passado, foram 472. Em Capitólio, já são 621 notificações, sete a menos que as de 2023. Em São Sebastião do Paraíso, os casos suspeitos chegaram a 760. Somente dois municípios, Doresópolis e São Roque de Minas, não tiveram registros de dengue em 2023.

Uma das principais causas da explosão de casos, segundo apuração da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores, foi que o município não atingiu a meta de fiscalizações e que 32 pontos de risco não receberam nenhuma visita dos agentes em 2023.

O município aguarda o fumacê. Três caminhonetes do Estado serão cedidas para aplicar o inseticida que mata mosquitos adultos. Como o governo não mandou o inseticida, por falta de matéria-prima, o município teve que arcar com a compra, de acordo com as especificações do Ministério da Saúde. As caminhonetes estão em Belo Horizonte a a previsão, de acordo com a assessoria de Comunicação da Prefeitura, é de que cheguem em Passos ainda nesta quarta-feira.

Dengue grave já matou três no Sul de Minas

No último domingo, uma mulher de 59 anos morreu na Santa Casa de Misericórdia de Passos com suspeita de dengue. Na região, a doença já causou dois óbitos confirmados, um em Capitólio e outro em São Sebastião do Paraíso, de um bebê de seis meses. A mulher aguarda o resultado da Funed (Fundação Ezequiel Dias), em Belo Horizonte, para confirmar o diagnóstico, mas a Santa Casa de Misericórdia de Passos já confirmou.

O boletim da SES-MG aponta que os 27 municípios que integram a Superintendência Regional de Saúde de Passos (SRS-Passos) registraram 6.509 casos suspeitos de dengue e dez de chikungunya.

Em pouco mais de dois meses, a região já atingiu 59,71% das 10.902 notificações da doença em 2022 e metade do número de óbitos. No ano passado, quatro pessoas morreram em decorrência da dengue na região, em Piumhi, São João Batista do Glória, São Roque de Minas e São Tomás de Aquino.

