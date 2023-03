Passos confirma morte por dengue grave

Pacinte deu entrada na Santa Casa de Misericórdia de Passos e não resistiu aos agravamentos da doença (foto: SCMP) A Santa Casa de Misericórdia de Passos, no Sul de Minas, confirmou no início da noite de domingo (5/3), a primeira morte na cidade em decorrência da dengue grave. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) enviou o material para ser analisado. O município vive um surto da doença, com 2.636 casos, segundo o último boletim de da SES-MG (Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais), divulgado em 27 de fevereiro. O motivo é a deficiência nas visitas aos pontos de risco e surgimento do Aedes. Passos tem o segundo maior índice no ranking estadual, atrás de Montes Claros, superando até mesmo Belo Horizonte.

Conforme apurou a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Passos, foi a falha de algumas das ações promovidas pela prefeitura que provocou a explosão de dengue em Passos. Ficou constatado que o município não atingiu metas de fiscalização e que 32 pontos de risco não receberam nenhuma visita de agentes neste ano de 2023.

A Secretaria Municipal de Saúde colheu material que será analisado pela Funed (Fundação Ezequiel Dias), em Belo Horizonte, para confirmar o diagnóstico.

O secretário municipal de Saúde, Thiago Agnello Sallum, disse que recebeu a notícia da Santa Casa de um provável caso de dengue grave. "Procedemos à coleta e encaminhamos para a análise". A SES-MG, por meio da Superintendência Regional de Saúde de Passos, informou que os dados devem ser conseguidos pela rede municipal.

A região já teve um caso de morte provavelmente por dengue grave. No dia 15 de fevereiro, a Secretaria de Saúde de São Sebastião do Paraíso confirmou a morte de um bebê de 6 meses em decorrência da doença. Materiais foram colhidos e enviados para análise na Funed, que ainda não divulgou os resultados no balanço oficial do estado.