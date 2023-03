Homem que matou pai de criança autista por barulho de buzina é preso

Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil (foto: PCMG / Divulgação) O homem de 30 anos suspeito de matar o pai de uma criança autista que estava apertando a buzina de um carro na noite de sábado (25/2), no Bairro Vila São João Batista, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, se entregou à polícia na tarde desta terça-feira (7/3). O suspeito, que seria vizinho da vítima, de 40 anos, estava sendo procurado desde o dia do crime.









Depois de discutirem, o homem teria ameaçado a vítima e saído do local. Logo em seguida, ele voltou, armado, atitou e fugiu. Ainda segundo o relato de testemunhas, a vítima e o suspeito eram vizinhos e foram criados juntos.





De acordo com o boletim de ocorrência, o pai da criança chegou a ser socorrido para o Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi atingido quatro vezes. Dois disparos na cabeça, um no tronco e outro no braço.





O inquérito tramita no Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil. Mesmo com a prisão, as circunstâncias e motivo do crime ainda estão sendo apurados.