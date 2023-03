Idoso de 78 anos se forma e emociona ao comemorar com a mãe, de 98

Um idoso de 78 anos protagonizou um momento emocionante em Varginha, no Sul de Minas Gerais. Após se formar em um curso técnico, ele saiu, ainda de beca e com o canudo da formatura em mãos, para comemorar com a mãe, de 98 anos. Um vídeo do momento, publicado pela neta do homem, viralizou nas redes sociais.





Por causa da idade avançada, a mãe do formando não pôde comparecer à solenidade de formatura, mas isso não foi um empecilho para eles. Ainda vestido "a caráter", o homem caminhou até a casa da mãe e os dois puderam comemorar juntos (e emocionados) a notícia.





"Esse é o meu avô de 78 anos indo até a sua mãe para contar que se formou na universidade. Devido à idade, ela não pôde estar presente na solenidade", diz a legenda do vídeo, publicado no TikTok.

Um vídeo mostra o momento em que o idoso vai até a mãe, que não esteve na formatura, para celebrar a conquista (foto: Reprodução/Redes sociais)



No vídeo, é possível ouvir o idoso chegando na casa da mãe e dizendo: "A senhora não foi lá né, mãe? A senhora não foi lá e eu vim aqui". Então, os dois dão um abraço apertado e choram juntos. E com certeza muita gente que assistiu o vídeo se emocionou também!