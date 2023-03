Polícia Civil investiga denúncia de estupro de criança de 3 anos em escola

Fachada da delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, no Carlos Prates, Região Noroeste de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga uma denúncia de estupro de uma criança, de apenas três anos. O suposto caso de abuso sexual teria acontecido na última quarta-feira (1/3) em uma escola infantil no bairro Serrano, na Região da Pampulha.Segundo o registro da ocorrência, ao chegar em casa a menina reclamou de dores nas partes íntimas durante o banho. E contou à mãe que o "tio" da escola havia introduzido o dedo a genitália dela, depois de levá-la ao banheiro para fazer xixi.

Até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia. A Polícia Civil informou que analisa as imagens de segurança da instituição e que a criança passou pelo exame de corpo de delito.Em redes sociais, a mãe acusa a escola de negar assistência a ela e à filha. Ela afirma que a direção da instituição duvidou do relato da menina, tratou o caso com deboche e tentou impedir o acesso à gravação das câmeras de segurança."É assim que o colégio lida com a dor de uma mãe e de uma criança", afirmou.Em nota, a escola nega a versão da mãe e disse que, desde o início, se colocou à disposição das autoridades. "Em momento algum foi negado ou dificultado o acesso a qualquer fato que fosse tido como prova", informou.