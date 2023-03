Investigações de cárcere privado e maus tratos ganham novos contornos

Banheiro de uma das casas encontradas no sítio de São Joaquim de Bica. Ficava dentro de um único cômodo (foto: PMMG)

As investigações sobre o caso da mãe que foi presa ao chegar com o filho morto na UPA de São Joaquim de Bicas, em 6 de fevereiro último, vítima de maus tratos, ganha novos contornos e suspeitas, que passam a ser investigados pela Polícia Civil. A mulher tem também contra si a acusação de cárcere privado de dois outros filhos.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, no sítio encontrado nessa quinta-feira (2/3), também em São Joaquim de Bicas, são fortes os indícios de que outras crianças seriam mantidas encarceradas ali. Não seria apenas a mãe da criança morte e dos meninos encontrados no apartamento na Lagoinha, Kátia Cristina Alves, e o marido que teriam sido mantidos no local.

O B.O. informa que havia mais de uma casa no local e todas semelhantes, com recintos em que só se poderiam ser acessados por alçapões na parte superior do cômodo, o que leva à conclusão de que crianças seriam mantidas nos locais.

A partir desse registro, as polícias procuram por outras vítimas, não só crianças, mas famílias que teriam sido mantidas no local em trabalho escravo, assim como Kátia e o marido, que está desaparecido.

Mistério

O desaparecimento do marido de Kátia também é investigado. A primeira informação que a esposa teve, passada pela mulher que os manteria sob trabalho escravo, Terezinha, desaparecida, era de que o homem teria fugido com outra mulher.

Mas depois de questionamentos, segundo Kátia, Terezinha teria contado que seu marido teria morrido, em consequência de Covid e que o corpo já teria sido enterrado. Só que o local do sepultamento não foi informado.

Surge agora uma possível queixa, registrada na polícia em Paracatu, de um homem que denunciava trabalho escravo dele e da mulher e encarceramento de seus filhos, nas proximidades de Belo Horizonte. No entanto, não se tem mais notícias desse homem. A teoria é que ele teria fugido de São Joaquim de Bicas para escapar do trabalho escravo.