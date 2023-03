Carreta tomba, pega fogo e interdita BR-381

Pista no sentido Belo Horizonte está fechada (foto: PRF/Divulgação)

A BR-381 está interditada na altura do km 722, em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas, depois que uma carreta carregada com tecido tombou e pegou fogo na manhã desta quinta-feira (2//3).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.

Equipes da Arteris, concessionária da rodovia, atuam no local.

Por volta das 11h, a faixa da direita seguia interditada para a atuação das equipes.

No momento, há 6 km de fila.

Em outro ponto da rodovia, em Itatiaiuçu, Região Central de Minas, a pista no sentido São Paulo está fechada devido a um derramamento de carga.

Equipes da concessionária atuam no local e, no momento, há 2 km de engarrafamento na altura do km 531.