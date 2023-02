Teto de loja de roupas desaba após muro lateral ser atingido por obras

A loja de roupas e calçados fica localizada no Calçadão de Frutal, no Triângulo Mineiro, localizado na região central da cidade (foto: Redes Sociais/Divulgação) Uma loja de roupas e calçados, localizada no centro de Frutal, no Triângulo Mineiro, foi praticamente toda destruída, na tarde desta segunda-feira (27/2), quando seu muro lateral foi, supostamente, atingido pelo desabamento de obras iniciais de um prédio ao lado.

Equipe da perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local e, desta forma, a ocorrência será investigada. Ainda não há as informações da causa do acidente.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Frutal interditaram o prédio e colocaram fitas há alguns metros da fachada do mesmo, que ficou tombada.

A reportagem tentou entrar em contato com o dono da loja, mas não obteve reposta.