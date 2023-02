Menina morre afogada enquanto brincava em cachoeira com a família em MG

A adolescente e um primo de 14 anos brincavam na Cachoeira do Pinheirinho, na área rural de Monte Santo de Minas (foto: Valter Júnior)

Uma adolescente de 13 anos morreu afogada enquanto nadava com familiares na Cachoeirinha do Pinheirinho, em Monte Santo de Minas, no Sul de Minas, na tarde de domingo (26/2).

O Corpo de Bombeiros de São Sebastião do Paraíso foi acionado. Segundo os bombeiros, o local do afogamento é uma queda d’água no rio Pinheirinho, na zona rural do município.

Os familiares conseguiram tirar o menino do local, mas a menina ficou mais tempo submersa. Minutos depois, banhistas conseguiram retirar a menina da água. Ainda assim, com os primeiros socorros, não foi possível salvar a garota.

Em um veículo particular, o menino foi levado ao hospital para atendimento. O corpo da adolescente passou por necropsia da Polícia Civil. Toda a família é de Monte Santo de Minas.