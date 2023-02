PM prende homem que desferiu cinco facadas em ex-companheira

Ela foi encontrada consciente pelos militares, que chamaram o SAMU para prestar os primeiros atencimentos. Em seguida, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Contagem.

Fabiana, de 32 anos, estava em um chá de fraldas, quando o ex, José, pediu para pegar as roupas dele que estavam no imóvel dela. Ela voltou para casa, na rua Gervásio da Silva, no bairro Fonte Grande, e, segundo informado pela polícia, ao entrarem no local, eles começaram a brigar. Foi quando ele atingiu a mulher.