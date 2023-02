Detran de Minas Gerais realiza leilão on-line com mais de mil veículos

leilão contará com carros conservados e sucatas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais promoverá um leilão on-line com mais de 1.100 veículos conservados e sucatas, disponível para cidadãos de toda parte do país, entre os dias 6 de março e 20 de março de 2023. Os veículos estão recolhidos em oito pátios credenciados ao Detran- MG, na capital mineira.

Para participar do leilão, é necessário realizar um cadastro no Sistema de Leilão de Veículos do Detran-MG. As regras para o certame também estão disponíveis no site , onde podem ser acessadas fotos dos veículos, verificar a condição dos lotes e também realizar lances.





As propostas são recebidas exclusivamente via plataforma virtual.





O diretor do Detran-MG, delegado Eurico da Cunha Neto, destaca que os leilões on-line são uma grande oportunidade para os cidadãos adquirirem carros e motocicletas em bom estado de conservação e com lances iniciais abaixo do mercado.





“Temos diversos veículos em bom estado com lance inicial de aproximadamente 10% do valor sugerido pela tabela Fipe. Aquele que der o maior lance, até a data e horário do fechamento do lote, será o vencedor”, explica o delegado.

Os pátios credenciados também estão disponíveis para a visitação dos interessados. Neles, é possível conferir visualmente o estado dos carros e das motocicletas nos dias e horários estabelecidos nos editais.





Os veículos classificados como conservados poderão voltar a circular após eventuais reparos e efetivação da transferência, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Já os lotes classificados como sucatas só podem ser arrematados por empresas de desmonte credenciadas ao Detran-MG.





Confira aqui o calendário de visitação





Dias 23, 24 e 25/2

Auto Socorro Anel: Rua Gabriela de Melo, nº 211 , Bairro Olhos D’Agua, Belo Horizonte; de 9h às 12h e de 13h às 16h.

Logiguarda Palmeiras: Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, nº 4.000, Bairro Palmeiras, Belo Horizonte; de 9h às 17h.

Dias 24, 27 e 28/2

Bem Guardado: Avenida Perimetral, nº 2797 - firma, Bairro Vila Santa Rita, Belo Horizonte/MG; das 9h às 12h e das 13h às 17h.

Expresssa Pátio Oeste: Avenida Governador Benedicto Valladares, nº 977, Bairro Oeste, Belo Horizonte; de 9h às 12h e de 13h às 17h.

Novo BH: Avenida Haydee Abras Homssi, nº 140, Bairro Jatobá, Belo Horizonte; de 9h às 12h e de 13h às 17h.

Dias 1, 2 e 3/3

Jardim Vitória Jatobá: Avenida Haydee Abras Homssi, nº 200 , Bairro Jatobá, Belo Horizonte; de 9h às 12h e de 13h às 17h.

Guardalax: Rod Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.470, Bairro Califórnia, Belo Horizonte; de 9h às 12h e de 13h às 17h.

Logiguarda Jardim Vitoria: Rua dos Borges, nº 10 , Bairro Jardim Vitoria, Belo Horizonte; de 9h às 17h.

*Estagiária sob supervisão