Carnaval em Minas: duas pessoas morrem afogadas durante o fim de semana

Bombeiros atuaram em duas ocorrências envolvendo afogamentos no estado (foto: CBMMG/Divulgação)

Segundo levantamento do Corpo de Bombeiros (CBMMG), duas pessoas morreram afogadas durante o fim de semana de carnaval em Minas Gerais. Desde as 18h de sexta-feira (17/2) até o início da manhã de hoje (20/2), os militares receberam 17 chamadas para ocorrências envolvendo afogamento.

A primeira ocorrência aconteceu na tarde de sábado (18), em Rio Grande, cidade que faz divisa com o estado de São Paulo. A vitíma, sexo masculino, de aparentemente 25 anos, teria pulado da ponte e se afogou. Ninguém estava no local no momento, apenas algumas pessoas que estavam passando de barco a cerca de 6 km de distância da ponte viram um corpo boiando e acionaram a equipe.

Não se sabe o nome do jovem, já que os bombeiros não encontraram nenhuma documentação ou pertence com ele. Após a perícia da Polícia Civil (PCMG), o corpo foi entregue à funerária.

O outro caso foi em São João da Lapa, Região Metropolitana de BH. Um homem, por volta das 6h30 de domingo (19), entrou em uma lagoa e acabou se afogando. A equipe foi acionada e conseguiu achar a vítima à noite, quando o corpo submergiu. O homem foi entregue ao serviço funerário responsável.

Desde o início deste ano, foram registradas pelos bombeiros 61 vítimas de afogamento em todo estado. Em janeiro, houve 42 óbitos. Em fevereiro, até o momento, 19.



DICAS DOS BOMBEIROS

Os afogamentos são as ocorrências que mais causam mortes durante feriados. Por isso, o Corpo de Bombeiro aconselha a seguir algumas dicas para evitar tragédias envolvendo afogamentos.