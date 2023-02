Menino é agredido com cabo de madeira por homem para não pisar em calçada

Golpe com cabo de madeira causou ferimento na cabeça do menino agredido

Leia também: Carro desgovernado invade a calçada e atropela pai e filha em Uberaba

A mãe do garoto, Rita de Cássia Ferreira, contou que o filho iria entregar uma encomenda a uma amiga da família, moradora do distrito de Major Porto. No caminho, ao se aproximar da calçada do agressor, ele acertou o cabo de um rodo que usava para limpar o passeio, na cabeça da criança.