Carnaval em Minas: bombeiros já atenderam mais de 1,2 mil ocorrências

Militares têm atenção especial para áreas onde há risco de afogamento de foliões (foto: CBMMG/ Divulgação) O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) registrou 1.247 chamadas de atendimento pré-hospitalar no estado durante os três primeiros dias de carnaval. Ainda de acordo com a corporação, foram atendidos 261 acidentes de trânsito e seis casos de afogamentos.









De acordo com os bombeiros, os afogamentos são o tipo de ocorrência que mais causa mortes durante a folia. Só neste ano, já foram registradas 58 mortes por este motivo no estado e os militares atenderam 216 chamadas para ocorrências do tipo.





Os bombeiros listam uma série de recomendações para foliões e banhistas evitarem afogamentos:





Banhe-se em rios e balneários que disponham do serviço de guarda-vidas;

Respeite as sinalizações visuais de segurança, isolamentos de área de risco de afogamento, sinalizações sonoras e orientações dos guarda-vidas;

Em rios de corredeiras não entre na água e, se embarcado, (deslocamento, pescarias) use sempre colete salva-vidas;

Antes de entrar em embarcações, certifique-se de que o condutor seja habilitado, de que a lotação esteja adequada e de que a embarcação possua boa condição estrutural para navegação;

Em rios sem corredeiras, os banhistas devem manter a água no máximo à altura da cintura ou utilizar colete salva-vidas, lembrando-se de que a profundidade em rios pode aumentar repentinamente;

Nunca entre na água após a ingestão de bebidas alcoólicas;

Evite alimentos pesados antes de entrar na água;

Certifique-se de que possua prática, condição física e técnica antes de realizar natação em rios e balneários. Caso contrário, mantenha-se em local seguro;

Se estiver em perigo, mantenha a calma, flutue e acene por socorro e não nade contra a correnteza;