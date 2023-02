Animação e prevenção contra o mosquito da dengue se juntam em Montes Claros

O Carnaval 2023 em Montes Claros, no Norte de Minas, tem como atrações 17 blocos, que se apresentam no Centro e em mais oito bairros da cidade, onde foram formados. Na cidade-polo do Norte do estado, a folia também serve como oportunidade para chamar atenção para prevenção contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue.

Os foliões foram “lembrados” sobre a importância do combate e prevenção contra o vetor da dengue durante a apresentação do Bloco do Morada, na praça principal do Bairro Morada do Parque, nesse sábado (18/2).

A festa teve a “presença” da figura do mosquito Aedes aegypti, representada pelo dançarino Jean Santana, servidor da Secretaria Municipal de Saúde. Com a fantasia do mosquito, ele dançou no palco com a banda que animou o público, fazendo coreografias relacionadas ao vetor da dengue.

A representação do servidor “fantasiado” de mosquito se tornou um instrumento nas campanhas de combate ao vetor da dengue em Montes Claros.

Desde a última quinta-feira (16/2), a prefeitura, por meio de decreto assinado pelo prefeito Humberto Souto (Cidadania), declarou situação de emergência em saúde pública no município pelo período de 120 dias, em função de um surto de doenças infecciosas virais que ocorre na cidade.

A administração municipal justifica que a declaração da situação de emergência na saúde decorre do fato de que a cidade “enfrenta, neste momento, um cenário alarmante para a ocorrência de dengue, chikungunya e zika virus.

Fantasia do mosquito da dengue chamou atençao no Carnaval em Montes Claros (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)

A Prefeitura de Montes Claros anunciou que, durante o feriado de Carnaval, intensifica o combate ao mosquito Aedes aegypti e ao pernilongo (Culex/muriçoca) em todas as regiões da cidade, priorizando os bairros com alto índice de incidência e infestação. Para isso, reforçou a frota de veículos e capacidade operacional para pulverizar o inseticida com o carro fumacê/UBV.

Programação de blocos

O Carnaval no Bairro Morada do Parque, animado pelo Bloco do Morada, volta a acontecer na noites deste domingo (19/02) e de segunda-feira (20/02), com antigas marchinhas e presenças de pessoas de todas as idades. O local também tem barraquinhas de comidas típicas, montadas pela associação de moradores do bairro, que organiza o “carnaval família”.

Neste domingo à tarde (a partir das 16h), também haverá “gritos de carnaval” nos bairros Maracanã – com o Bloco Maracangaya; Ciro dos Anjos – “Bloco do Cirão”; Morada do Sol (Rua Enor de Brito), com apresentação do Bloco “Los Fuleros Sideral”; e no Bairro Jardim São Luiz (Avenida Juarez Nunes), onde a galera será animada pelo bloco “Vou Dar Perdido”.

À noite (a partir das 20h), além da festa no Morada do Sol, os foliões têm a opção de se divertirem no Bairro Major Prates, sob o comando do Bloco “Caramelo do Bode”.

Amanhã (20/20), se apresentam os blocos Rockdum (Praça Rootary, Bairro São Luiz), a partir das 15h; Maracangaya (Bairro Maracanã), Bloco do Cirão (Bairro Cyro dos Anjos), Bloco do Black (Parque Sagarana/Bairro Ibituruna), a partir das 16h; e Bloco do Morada (Morada do Parque), a partir das 18h.



Terça-feira (21/02), a folia será animada pelos blocos “Bloquinho do Ashby (Avenida Mestra Fininha/São Luiz), a partir do meio-dia; “Do Jeito ki Tá” (Bairro São Judas), a partir das 15h; Bloquinho do Sambacana, na Praça dos Jatobás (Morada do Sol); Yuorobloco, na Vila Atlântida; e Buraco da Gia (Maracanã), a partir das 16h.