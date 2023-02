Veja a programação dos blocos de carnaval de BH neste sábado

Bloco Então, Brilha abriu a folia neste sábado (foto: Leandro Couri/EM/DA Prewss)







A folia começou às 5h com a concentração do O carnaval de BH hoje será marcado pelo início oficial dos desfiles de blocos de rua. Ao todo, serão 69 blocos com cortejos espalhados pelas nove regionais da capital.A folia começou às 5h com a concentração do Então, Brilha! , no Centro de BH, e se encerra no fim da tarde com o Xô, Preconceito. Meu Nome é Felicidade sai às 17h, também do Centro.





Confira









» Faraó

Rua Espírito Santo, 571, Centro - 12h

» Então, Brilha!

Avenida do Contorno, 192, Centro de BH - 5h





» Quando Come se Lambuza

Avenida Afonso Pena, 532 - 9h





» Volta, Belchior

Avenida Andradas, 3.700, Pompeia - 12h





» Tchanzinho Zona Norte

Avenida Antônio Abrahão Caram, 972, São José - 9h





» AfliFolia

Rua Itapema, Bairro Anchieta - 13h





» Axé nas Gerais

Avenida Guarapari, Santa Amélia - 12h





» Bando Santo Chico

Rua Porto Alegre, 461, Carlos Prates - 15h





» Bloco da Calixto

Avenida Getúlio Vargas, 792, Bairro Funcionários - 13h





» Bloco da Língua

Rua Tigre, São Salvador, Belo Horizonte - 16h





» Bloco de Belô

Avenida Álvares Cabral, 300, Centro de BH - 14h





» Bloco de Seu Bento a Dona Lúcia

Praça Arcangelo Maleta, Santa Lúcia - 14h30





» Bloco Oficina Tambolele

Rua Passo Fundo, 104, Bairro Novo Glória - 16h





» Bloco Rastaxé

Praça Santa Rita, Esplanada - 14h30





» Conexão African Beat

Praça da Liberdade, 640 – Savassi - 16h30





» Unidos da Estrela da Morte

Rua Marechal Deodoro, 200, Bairro Floresta - 13h





» Me Bebe que Eu Sou Cervejeiro

Rua Cláudio, 110, Prado - 12h





» Turu-turu

Praça Carlos Marques, Calafate - 12h





» Bloco Xibiu

Avenida dos Engenheiros, 500, Bairro Alípio de Melo - 13h





» Seu vizinho

Avenida Mem de Sá, 2.077, Santa Efigênia - 12h





» Bloco do Sustenido

Rua dos Topógrafos, 207, Alípio de Melo - 9h





» Ladeira Abaixo

Rua David Campista, 42, Floresta - 8h





» Bloco Amor de Carnaval

Rua Bernardo Guimarães, 568, Funcionários - 9h





» Mil e Uma Noites

Rua Silva Jardim, 65, Floresta - 9h





» Os Baterinhas

Avenida Saramenha, 1.338, Guarani - 9h





» Mãe Eu Tô Na Globo

Rua José Benedito Antao, 1.816, Aparecida Sétima Seção - 11h





» Bloco dos Super-Heróis

Rua Matias Cardoso, 73, Santo Agostinho - 11h





» Bloco do Vintão

Rua Juda, 410, Glória - 12h





» Entre Samba

Avenida Petrolina, 255, Sagrada Família - 12h





» Bloquinho do Xita

Rua Maria Macaferri, 850, Paraíso - 12h





A programação completa dos blocos de rua em BH com as datas, a localização, os horários e o perfil estão no Portal Uai, no site www.uai.com.br/carnauai